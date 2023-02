Ab dem 1. Juni übernimmt Max Nunziata die Führung des Telekomunternehmens. Er hatte in den letzten 30 Jahren mehrere Führungspositionen in verschiedenen Branchen und Regionen inne, wie Salt schrieb. Unter anderem war er Mitglied der Sunrise-Geschäftsleitung. Zuletzt war er CEO von BonusCard, den Anbieter von Kredit- und Prepaidkarten der Cornèr Bank Gruppe. Nunziata ist in Genf aufgewachsen und hat an der ETH Zürich Elektrotechnik mit Spezialisierung auf Telekommunikation studiert.