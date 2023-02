Der neue Salt-Chef, Max Nunziata, ist in der Branche kein Unbekannter. So war er von 2013 bis 2018 Mitglied der Sunrise-Geschäftsleitung, zuerst verantwortlich für das Kundenerlebnis, später für das Firmenkundengeschäft. Nunziata ist in Genf aufgewachsen und hat an der ETH Zürich Elektrotechnik mit Spezialisierung auf Telekommunikation studiert.