Per Ende September belief sich der Kundenstamm somit auf 1,45 Millionen Abokunden im Mobilfunk. Aber auch bei den ultraschnellen Internetanschlüssen (inkl. TV und Festnetz) habe sich das Wachstum fortgesetzt, so Salt. Zudem habe man im Firmenkundengeschäft im 13. Quartal in Folge einen positiven Nettozuwachs an Kunden verzeichnet.