Samsung will trotz der aktuell schwachen Nachfrage im Chipbereich die Investitionen im laufenden Jahr stabil halten. Das enttäuschte die Investoren. Diese hatten gehofft, dass der Konzern hier vorsichtiger agiert. Die Aktie des Unternehmens rutschte an der Börse in Seoul um mehr als zwei Prozent ab./dg/DP/mis