Auf dem heutigen Capital Markets Day in New York, er beginnt später am Tag, werde Sandoz sowohl für 2023 als auch mittelfristig (2024 bis 2028) ein Nettoumsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich prognostizieren, so die Mitteilung. Die wachsende Produktpipeline etwa werde in den nächsten fünf Jahren zusätzliche 3 Milliarden Dollar zum potenziellen Nettoumsatz beitragen.