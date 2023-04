Und dabei blieb Sanitas nur wegen der Auflösung von Reserven in den schwarzen Zahlen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Auf operativer Ebene fiel Sanitas hingegen in die roten Zahlen: so wird das betriebliche Ergebnis mit -6,8 Millionen Franken ausgewiesen nach +114,2 Millionen im Jahr davor.