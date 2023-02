Europas grösster Softwarehersteller SAP will wie erwartet weniger Gesamtdividende auszahlen als im Vorjahr, die reguläre Ausschüttung aber erhöhen. Die Aktionäre des Dax -Schwergewichts sollen je Papier 2,05 Euro erhalten, wie es am Mittwochabend vom Konzern in Walldorf nach einem Beschluss von Aufsichtsrat und Vorstand hiess. Vergangenes Jahr hatte SAP insgesamt 2,45 Euro ausgeschüttet. Davon waren aber 50 Cent eine Sonderdividende anlässlich des 50-jährigen Firmenbestehens gewesen. Die reguläre Dividende wird somit um 10 Cent erhöht - trotz eines Gewinneinbruchs 2022 um zwei Drittel auf 1,7 Milliarden Euro.

23.02.2023 06:37