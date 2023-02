Nach mehr als 20 Jahren will Hasso Plattner spätestens im Mai 2024 seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender des Softwarekonzerns SAP abgeben. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Walldorf am Mittwochabend mit. Sein Nachfolger solle Punit Renjen (61) werden. Dieser müsse zunächst am 11. Mai 2023 bei der Hauptversammlung in den SAP-Aufsichtsrat gewählt werden. Damit würde der Übergangsprozess beginnen. Die Amtszeit von Plattner endet im Mai 2024.

23.02.2023 06:32