Beim operativen Ergebnis 2025 macht der neue Finanzchef Dominik Asam wegen der fehlenden Beiträge von Qualtrics leichte Abstriche. So soll um Sonderposten bereinigt und vor Zinsen und Steuern 2025 ein Gewinn von rund 11,5 Milliarden Euro erreicht werden. Inklusive der Amerikaner hatte sich SAP zuletzt mehr als 11,5 Milliarden Euro operatives Ergebnis vorgenommen. Fachleute am Aktienmarkt hatten zuvor spürbar weniger operatives Ergebnis auf dem Zettel. SAP kündigte auch einen neuen Aktienrückkauf über bis zu 5 Milliarden Euro an, die Aktie lag nachbörslich ein Prozent im Plus./men/ngu