(Ausführliche Fassung) - Europas grösster Softwarehersteller SAP hat sich infolge des angekündigten Verkaufs der US-Tochter Qualtrics etwas höhere neue Mittelfristziele gesetzt als gedacht. So erhöhte das Schwergewicht im deutschen Leitindex Dax nahezu bei allen wesentlichen Ausblickskennziffern für 2025 die Ziele für das fortgeführte Geschäft - lediglich beim freien Barmittelzufluss kalkuliert das Management der Walldorfer nun etwas weniger ein. SAP-Chef Christian Klein kündigte zudem am Dienstag auf der Kundenmesse in Orlando einen neuen Aktienrückkauf in Milliardenhöhe an.

16.05.2023 20:48