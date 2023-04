(Ausführliche Fassung) - Europas grösster Softwarehersteller SAP macht mit dem Verkauf seiner Software zur Nutzung über das Netz weiter Tempo. Im ersten Quartal zog der Umsatz mit solchen Produkten aus dem fortgeführten Geschäft im Jahresvergleich um 24 Prozent an, wie das Dax -Schwergewicht am Freitag in Walldorf mitteilte. Allerdings hatten sich Analysten etwas mehr ausgerechnet. Branchenexperten monierten, dass SAP im ersten Quartal vor allem mit den nicht zum Zukunftsgeschäft gezählten Softwarelizenzen zur Installation vor Ort überraschend viel Geld verdiente. So kam es auch, dass SAP für das Gesamtjahr weniger Ergebnisanstieg in Aussicht stellte, als die Walldorfer zu Jahresbeginn erreicht haben. Die in diesem Jahr bereits gut gelaufene Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus.

21.04.2023 10:02