(Meldung ergänzt mit voraussichtlichem Ende der Störung) - Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben am Montagmorgen mit einer technischen Störung beim Billettverkauf zu kämpfen gehabt. Der Billettkauf an Automaten, via App oder Website war nicht möglich. Das Angebot Easyride war nicht betroffen.

22.05.2023 10:37