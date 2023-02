So hat Schindler einen Umsatz von 11,35 Milliarden Franken erzielt. Das ist 1,0 Prozent mehr als im Jahr 2021, wie der Konzern mit Sitz in Ebikon LU am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. In Lokalwährungen habe das Wachstum bei 2,5 Prozent gelegen. Während das Geschäft in China deutlich zurückging, konnte das Unternehmen den USA und der Schweiz mehr verkaufen.