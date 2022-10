Dabei gebe es jedoch Fortschritte. Bei der Abarbeitung des hohen Auftragsbestands kommt Schindler tatsächlich besser voran als zuletzt. So stieg er Umsatz in den ersten neun Monaten zwar nur um 0,3 Prozent auf 8,31 Milliarden (+1,7% in Lokalwährungen). Im dritten Quartal resultierte allerdings ein überraschend hohes Umsatzwachstum von 5,6 Prozent rsp. von 7,9 Prozent in Lokalwährungen.