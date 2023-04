Die Partizipationsscheine von Schindler starteten mit einem Plus von 1,5 Prozent in den Börsenhandel, danach bröckelte aber der Kurs ab und rutschte zeitweise gar in die Verlustzone. Um 9.48 Uhr notierten die Titel um 0,4 Prozent im Plus auf noch 195,85 Franken. Derweil gab der Gesamtmarkt SLI um 0,25 Prozent nach.