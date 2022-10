Im Rahmen einer Ausschreibung habe die APG|SGA den exklusiven Zuschlag als Partnerin für das "Schindler Media Network" in der Schweiz erhalten, teilte die Werbefirma am Dienstag mit. In einer ersten Phase sollen bis im Frühjahr 2023 rund 150 Bildschirme in Aufzügen von Hotels in Tourismus- und Bergregionen der ganzen Schweiz installiert und als Werbe- wie auch als Kommunikationsplattform für Hotelgäste betrieben werden.