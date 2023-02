Es sei das erste Mal, dass ein solcher selbständiger Liebesdienst auf Schweizer Strassen verkehre, heisst es. Die Online-Bestellungen der Schindler-Mitarbeitenden würden von Angestellten der Migros-Filiale in der Mall of Switzerland in Ebikon vorbereitet und in das Fahrzeug geladen. Dieses fahre im Anschluss mit einer Maximalgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern zum 500 Meter entfernten Schindler-Standort, wo die Käufer ihre Waren mit einem Code abholen können. Der Dienst verkehrt den Angaben zufolge in der Testphase einmal täglich werktags und kann bis zu 64 Tragtaschen transportieren.