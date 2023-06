Der Schweizer Ableger der britischen Bank Schroders plant eine Neuorganisation seiner Supportfunktionen im Wealth Management. Intern habe die Bank am Mittwoch die Mitarbeitenden darüber informiert, dass sie eine Umstrukturierung in Erwägung ziehe, sagte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage, nachdem das Onlineportal "Inside Paradeplatz" darüber berichtet hatte.

08.06.2023 12:01