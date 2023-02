In Deutschland hielt Lenovo zuletzt nach Zahlen von Marktforschern einen Anteil von 39 Prozent im Geschäft mit Unternehmen, das insgesamt um 30 Prozent geschrumpft war. Bei Verkäufen an Privatkunden kommt der Konzern demnach auf einen Marktanteil von knapp 24 Prozent. Der PC-Absatz in Deutschland war in der Pandemie zeitweise von 11 auf 15 Millionen Geräte im Jahr gestiegen, fiel aber inzwischen wieder zurück. Experten gehen zugleich davon aus, dass sich die Nachfrage über dem Niveau vor der Pandemie einpendeln wird./so/DP/he