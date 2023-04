Die chinesische Firma Zhejiang Supcon Technology ist ein Anbieter von Automatisierungs- und Fertigungslösungen für die Industrie. Die Firma habe knapp 21 Millionen GDRs zu einem Angebotspreis von 26,94 US-Dollar je Schein kotiert, wobei ein GDR zwei an der Börse in Schanghai kotierten A-Aktien entspreche, so die SIX. Der Bruttoerlös aus dem GDR-Angebot betrug rund 565 Millionen Dollar.