Derzeit nehme das Tagesgeschäft die CEOs übermässig in Anspruch, heisst es in der 26. Ausgabe des "CEO Outlook Survey" des Beratungsunternehmens PWC, die am Montag veröffentlicht wurde. Die Agenda sei geprägt von "einem mehrschichtigen Krisenmanagement". Nachwehen der Pandemie, Energiemangel, Lieferengpässe, Teuerung und Arbeitskräftemangel prägten das Sorgenbarometer der Führungskräfte.