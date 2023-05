Die Arbeitslosenquote ist üblicherweise saisonalen Schwankungen unterworfen, weil es in den Wintermonaten etwa auf dem Bau, in der Landwirtschaft und in der Gastronomie weniger Arbeit gibt. Am meisten zum Rückgang der Arbeitslosigkeit hat die Baubranche beigetragen, wo die Arbeit im Frühling nach dem Stillstand im Winter wieder breit aufgenommen wird. In der Baubranche seien im April 1400 Personen weniger arbeitslos gewesen als im März, sagte Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, an einer Telefonkonferenz.