Konkret zählten die Seilbahnunternehmen laut einer Mitteilung vom Mittwoch bis Ende März 13 Prozent weniger Gäste in den Skigebieten (Ersteintritte). Der Rückgang fällt indes in Regionen mit vorwiegend hoch gelegenen Skigebieten wie dem Wallis (-6%) oder Graubünden (-9%) geringer aus als in anderen Regionen, die stärker vom Schneemangel betroffen waren.