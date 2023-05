Ein regionaler Vergleich zeigt, dass der Rückgang in den Regionen mit höher gelegenen Schneesportgebieten weniger stark ausfiel. So wurden im Wallis 7 Prozent und in Graubünden 9 Prozent weniger Gäste gezählt als in der Vorsaison, während es im Arc Jurassien ein Minus von 76 Prozent gab. Positiv sticht das Tessin heraus - die einzige Region, in der ein Zuwachs an Ersteintritten verzeichnet werden konnte (+69%).