Konkret ist der Gruppenumsatz auf 1,18 Milliarden Euro gestiegen. Ein Plus von 13,5 Prozent zum Vorjahr, wie Selecta am Mittwoch mitteilte. Getrieben worden sei das Wachstum von einer anhaltenden Erholung im Privatkundensegment und Preiserhöhungen. In Kombination sei daher das Ergebnis auf Stufe EBITDA um 8,7 Prozent auf 216,7 Millionen Euro geklettert. Die entsprechende Marge lag bei 18,4 Prozent.