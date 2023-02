Römer sei seit 2015 Partnerin der Avalor Investment AG, einer international ausgerichteten Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Zürich, teilte das Zürcher Unternehmen am Donnerstag mit. Zuvor arbeitete sie in verschiedenen Funktionen bei HypoVereinsbank, UBS sowie Julius Bär. Seit 2021 amtet sie zudem als Vorstandsmitglied der Allianz Schweizer Vermögensverwalter (ASV/ASWM), wie SF Urban weiter schreibt.