Der künftige Leiter der Division Construction, Thomas Jung, startete bei SFS als General Manager für Zentral- und Osteuropa am Standort Oberursel in Deutschland. Während der letzten drei Jahre war er in den USA für die Geschäftsaktivitäten der Division Construction in Nordamerika zuständig. Mit der Ernennung zum Divisionsleiter werde er per 1. Januar 2024 in die Konzernleitung eintreten, heisst es.