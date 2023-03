Der Aktiensplit reduziere den Nennwert der Aktien auf 0,04 Franken von bisher 1 Franken. Dies erlaube eine grössere Teilnahme der Aktionäre und eine höhere Liquidität, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Split soll per 12. April 2023 in Kraft treten. Die SGS-Aktien schlossen am Dienstagabend an der Schweizer Börse auf einem Kurs von 2041 Franken.