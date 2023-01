SGS wuchs derweil organisch in allen operativen Einheiten im mittleren oder gar hohen einstelligen Prozentbereich. Am kräftigsten legte der Konzern in den Divisionen "Knowledge" und "Natural Resources" (je +8,7%) zu. Letztere habe unter anderem von der Erholung im Öl- und einer guten Entwicklung im Minengeschäft profitiert, heisst es.