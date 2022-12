Der Warenprüfkonzern SGS übernimmt das Prüfgeschäft und die Vermögenswerte der "Asociación de Mejilloneros Cabo de Cruz". Die Genossenschaft von Muschelproduzenten hat ihren Sitz im spanischen Boiro in Galicien. Das 2012 gegründete Labor der Genossenschaft biete mikrobiologische und Biotoxin-Analysedienstleistungen an und verfüge über eine Zulassung für die Untersuchung von Meeresfrüchten, teilte SGS am Donnerstag mit.

22.12.2022 07:06