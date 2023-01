(Zusammenfassung mit Aussagen aus der Analystenkonferenz) - Steigende Kosten, Lieferengpässe und die Corona-Pandemie in China: Im vergangenen Jahr haben eine Reihe von Störfaktoren die Profitabilität des Prüf- und Zertifizierungskonzerns SGS unter Druck gesetzt. Einsparungen, höhere Preise und eine Erholung in China sollen SGS zurück in die Spur bringen.

26.01.2023 16:34