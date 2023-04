Der Telemedizin-Anbieter SHL Telemedicine verstärkt die Geschäftsleitung der Tochtergesellschaft in Deutschland. So wurde Bernd Altpeter zum Co-Geschäftsführer von SHL German Operation ernannt, wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Tel Aviv am Dienstag mitteilte.

04.04.2023 07:39