Die an der Schweizer Börse kotierte SHL Telemedicine hat einen weiteren Auftrag aus Deutschland erhalten. So habe die Krankenkasse AOK Plus die Telemedizin-Lösung von SHL ausgewählt, um den Versicherten den virtuellen Arztbesuchservice anzubieten, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

23.11.2022 07:49