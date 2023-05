Der israelische Telemedizin-Anbieter SHL Telemedicine wird am 22. Juni am Hauptsitz in Tel Aviv eine ausserordentliche Generalversammlung durchführen. Das Traktandum an der Versammlung ist die Wiederwahl des externen Verwaltungsratsmitglieds Yehoshua Abramovich, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst.

08.05.2023 07:44