Unterdessen muss sich Shop Apotheke einen neuen Chef suchen. Der Vorstandsvorsitzende Feltens will sein Amt aus persönlichen Gründen abgeben, wie das Unternehmen bereits am Montagabend mitgeteilt hatte. Mit der Hauptversammlung am 26. April werde der Manager nach vierjähriger Zeit an der Spitze für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen. Nach der Hauptversammlung will Feltens noch bis Ende Mai bei dem Konzern bleiben.