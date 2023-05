Gleichzeitig gehe die Gruppe davon aus, dass die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 auf gutem Weg seien, ein Ergebnis im Gesamtjahr am oberen Ende der Unternehmensprognose zu unterstützen. Siegfried hatte zuletzt ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt sowie eine so genannte Core-EBITDA-Marge von 20 Prozent oder mehr.