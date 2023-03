Im Zuge der Komplettübernahme des Windanlagenbauers Siemens Gamesa hat Siemens Energy wie erwartet eine Kapitalerhöhung beschlossen. Das Bezugsrecht der Aktionäre werde dabei ausgeschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Das Grundkapital soll durch die Ausgabe neuer Aktien um bis zu zehn Prozent erhöht werden. Das Angebot und der Verkauf der neuen Aktien erfolge ausschliesslich an institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Verfahrens. Anzahl der auszugebenden Aktien, Platzierungspreis sowie Bruttoerlös will Siemens Energy nach Beendigung der Platzierung veröffentlichen.

15.03.2023 19:11