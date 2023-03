Die Börse nahm die Kapitalerhöhung positiv auf. Am Donnerstagvormittag lagen die Aktien des Münchner Energietechnikkonzerns mehr als drei Prozent deutlich im Plus und gehörten zu den grössten Gewinnern im Dax . Allerdings hatte das Papier in den Vortagen erheblich verloren. Mit rund 18,83 Euro lagen sie deutlich über dem Platzierungspreis von 17,32 Euro je Aktie.