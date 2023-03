"Das Interesse an der Kapitalerhöhung war so hoch, dass sie fast viermal überzeichnet wurde", kommentierte Finanzvorständin Maria Ferraro. Die Platzierung war in einem beschleunigten Verfahren erfolgt, das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Das betrifft auch den grössten Aktionär, die Siemens AG , die nach der Abspaltung von Siemens Energy im September 2020 noch 35 Prozent hält.