"Wir stehen als Menschheit vor einer der grössten Herausforderung unserer Geschichte", sagte der Vizepräsident von Siemens Energy Lateinamerika, André Clark. Bei dem Projekt wird mit Windstrom CO2-neutraler Kraftstoff erzeugt. Per Elektrolyse wird mit dem Strom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Anschliessend wird CO2 aus der Luft gefiltert und mit dem Wasserstoff zu E-Fuel umgewandelt. Der Süden von Chile ist wegen des konstanten Windes in der Region gut für die Herstellung des synthetischen Treibstoffs geeignet./dde/DP/stw