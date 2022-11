Doch abseits der guten Geschäfte mit den Schnelltests belasten hohe Kosten und Lieferengpässe die Diagnostiksparte. Die Einführung einer kleineren Version des Laborsystems Atellica verschob sich wegen der Pandemie. So begann die Markteinführung erst kürzlich in diesem Jahr in Europa. Grossflächig sollen die Systeme für kleinere und mittlere Test-Volumina im kommenden Kalenderjahr ausgerollt werden. Wegen der Lockdowns in China blieben zudem monatelang Umsätze mit Routinetests aus. Das Unternehmen kündigte daher bei der Veröffentlichung der Zahlen am Mittwoch eine Beschleunigung des Umbaus der Sparte an, um Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität zu verbessern.