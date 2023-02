(Ausführliche Fassung) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat einen schwächeren Geschäftsjahresauftakt verzeichnet. So belasteten deutlich geringere Erlöse mit Antigen-Schnelltests zum Nachweis von Covid-19, Lieferverzögerungen, höhere Kosten sowie die Lockdowns in China Umsatz und Ergebnis. Die Siemens -Tochter erwartet jedoch eine deutliche Entspannung in der zweiten Jahreshälfte. Die Jahresprognose bestätigte Healthineers daher, auch mit Blick auf eine robuste Auftragslage. Die Aktie legte am Vormittag um gut sechs Prozent zu.

02.02.2023 10:18