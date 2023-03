Rund 30 Millionen Euro investiert der Technologie-Konzern Siemens in sein Schaltanlagenwerk im Frankfurter Stadtteil Fechenheim. Neben dem Ausbau der Produktionsflächen soll ab Frühjahr 2024 auch ein neues Hochgeschwindigkeitslager entstehen, berichtete das Unternehmen am Montag. Mit der Investition sind in dem Werk mit bislang 1600 Beschäftigten weitere 200 zusätzliche Jobs verbunden./ceb/DP/mis

13.03.2023 14:22