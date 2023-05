Siemens hat hierzulande laut eigenen Angaben eine starke Marktstellung in der Gebäudetechnik und Energieverteilung sowie in der Industrieautomatisierung, der Industrie-Software und der Antriebstechnik. Zudem ist das Unternehmen in der Bahn- und Strassenverkehrstechnik sowie in der Sortier- und Lagertechnik tätig. Als eigenständige Unternehmen sind in der Schweiz Siemens Energy und Siemens Healthineers präsent.