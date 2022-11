Gewinnzahlen gibt Siemens auf Länderebene nicht bekannt. Der gesamte Siemens-Konzern mit Sitz in München hatte am Morgen einen Rückgang des Reingewinns um rund einen Drittel auf 4,4 Milliarden Euro gemeldet, was auf einen hohen Abschreiber für Siemens Energy zurückzuführen war. Der Umsatz kletterte im Gesamtjahr um 16 Prozent auf 72 Milliarden Euro.