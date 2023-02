Entscheidend zum Wachstum trugen Übernahmen bei. So kaufte SIG im letzten Jahr mit Scholle IPN und Evergreen Asia zwei grössere Firmen. Organisch, also unter Ausklammerung von Akquisitionen und Währungseffekten, nahm der Umsatz laut den Angaben um 8,0 Prozent zu. Dies sei dank einer Kombination aus Mengensteigerung und Preiserhöhungen gelungen, so die Mitteilung. Weitere Preiserhöhungen seien geplant.