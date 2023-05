Er bestätigte die erwarteten Synergien von 160 bis 180 Millionen Franken, trotz des Weiterverkaufs von Teilen von Admixtures. "Bei den Admixtures war klar, dass wir in einigen Märkten auf einen Marktanteil von 50 Prozent oder mehr kommen würden, was Dissynergien zur Folge gehabt hätte, weil Kunden wegen unserer Dominanz abgesprungen wären." Dies seien genau jene Märkte, wo die Behörden Sika zu einem Weiterverkauf gezwungen hätten. Daher habe sich an der Summe der erwarteten Synergien nichts geändert.