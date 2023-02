Um die Bedenken auszuräumen habe sich Sika bereit erklärt, bestimmte Vermögenswerte von MBCC an einen unabhängigen Käufer zu übertragen. Dieser müsse von der Wettbewerbsbehörde genehmigt werden. Es gehe um Produktionen für Bauzusatzmittel und -stoffe in Kanada und den USA sowie je ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in den USA und in Deutschland, hiess es.