Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 10,49 Milliarden Franken, teilten die Innerschweizer am Mittwoch mit. Währungseffekte schmälerten die Verkäufe um 2,4 Prozent - in Lokalwährungen gerechnet wäre Sika also um 16 Prozent gewachsen. Davon trugen Akquisitionen 2,5 Prozentpunkte bei.