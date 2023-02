Neuer Rekord angekündigt

Für die Zukunft ist der Konzern zuversichtlich. Sika rechnet für 2023 mit einer Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6 bis 8 Prozent sowie einer überproportionalen Steigerung des EBIT. Damit würde Sika also bereits die nächste Rekordgeschichte schreiben. Noch nicht berücksichtigt in dieser Guidance ist die besagte Grossakquisition.